Создатели Batman: Arkham показали свою новую игру — и она разочаровала абсолютно всех

«Отряд самоубийц: Убить Лигу справедливости» ждёт провал.
Ночью 24 февраля прошла 15-минутная презентация «Отряда самоубийц: Убить Лигу справедливости» — новинки Rocksteady, создателей уже культовой трилогии игр про Бэтмена: Arkham Asylum, Arkham City и Arkham Knight. К сожалению, проект разочаровал, кажется, абсолютно всех.
Видео доступно на YouTube-канале Warner Bros. Games. Права на видео принадлежат WB Games.
А что нам показали по «Отряду самоубийц»
К величайшему сожалению, с показом свежего геймплея подтвердились все самые скептичные прогнозы:
В совокупности всё это чрезвычайно разочаровало всех поклонников творчества Rocksteady и обычных игроков.
Вместо классической сюжетной игры аудитория получает уже устаревшую игру-сервис за 5–8 тыс. рублей. Сколько издателей уже обожглись, пытаясь сделать это? Даже EA отказалась дальше пытаться, всё равно не получается. А вот Warner Bros. зачем-то пытается запрыгнуть в давно уехавший поезд.
Разочарованы все
Многие только сейчас осознали, что «Убить Лигу справедливости» — прямое продолжение Batman: Arkham Knight. События «Отряда самоубийц» разворачиваются через пять лет после финала «Рыцаря Аркхэма», когда на планету нападает суперзлодей из космоса Брейниак. Он умудряется захватить под контроль практически всех супергероев: Бэтмена, Супермена, Флэша и Зелёного фонаря. Избежать контроля удалось только Чудо-женщине.
В рекламе «Убить Лигу справедливости» издатель активно напирал на сюжетные ролики — и они выглядят отлично, к ним претензий ни у кого нет. Именно поэтому разочарование от геймплея оказалось настолько обширным, ведь «Отряд самоубийц» — это безликая кооперативная игра.
Харли Квинн, Капитан Бумеранг, Дэдшот и Кинг Шарк – чрезвычайно разные персонажи, но для игры их попытались максимально приблизить друг к другу. К примеру, каждый умеет перемещаться «по воздуху»: Харли напоминает Человека-паука, Кинг Шарк очень высоко прыгает, Дэдшот летает на ранце, а Бумеранг телепортируется к брошенному бумерангу.
И так во всём: в сражениях персонажи используют исключительно огнестрельное оружие. Это игроков не на шутку разочаровало, поэтому они язвительно пишут комментарии в духе:
Представляю вам фирменное оружие Капитана Бумеранга — Д Р О Б О В И К.
Многие шокированы тем, что Кинг Шарк в принципе берёт в свои лапы огнестрельное оружие — даже он завязан на перестрелках. Подобный подход убивает хоть какую-то разницу между персонажами. Многие тут же вспоминают «Мстителей» — и не зря, там был абсолютно аналогичный подход. Напомнить, как закончили «Мстители»?
В итоге отличия, похоже, связаны исключительно в умениях — и то не совсем понятно, а будет ли отличаться что-то, кроме самих анимаций. И это буквально идёт против всего, что было выстроено в Batman: Arkham. Игроки полюбили игры про Бэтмена за атмосферу и возможность играть за Тёмного рыцаря: как бы заезжено это ни звучало, но Batman: Arkham позволяла «ощутить себя Бэтменом». Как «Человек-паук» позволяет оказаться в шкуре Человека-паука.
Игра про Отряд самоубийц этого лишена. Все четыре персонажа здесь не ощущаются уникальными, это просто один персонаж, который немного отличается. Харли Квинн летает на крюке-кошке по воздуху, цепляясь за дрона, и стреляет из автомата? Это звучит как Харли Квинн? Нет. И это ключевая проблема.
Провальные продажи
Сейчас «Отряд самоубийц» идёт по протоптанной дороге Gotham Knights — причём реакция на геймплей последней была даже положительнее, чем у «Убить Лигу справедливости». Если «Рыцари» получили примерно 50% недовольных отзывов, то у «Отряда самоубийц» примерно 75% недовольных зрителей на YouTube.
Сложно представить, как издатель и разработчики смогут исправить ситуацию — кажется, никак. Сейчас создаётся стойкое ощущение, что «Отряду самоубийц» суждено провалиться, а виной тому — абсолютно бездумные решения предыдущего руководства Warner Bros. Те зачем-то делали ставку на второстепенных персонажей, да ещё и гнались за трендами. В итоге пока Rocksteady шесть лет делали игру, она успела оказаться вне всех трендов.
Удивительно, как Hogwarts Legacy в этом плане удалось избежать судьбы «ещё одной игры-сервиса».
Хочется надеяться, что Rocksteady сможет пережить провал «Отряда самоубийц», чтобы уже при текущем руководителе Warner Bros. Discovery Дэвиде Заславе им позволили сделать новую классическую игру про первоклассного героя DC — Бэтмена, Супермена, Флэша или Зелёного фонаря.
На этом фоне очень интересно взглянуть, какой будет игра про Чудо-женщину от студии Monolith (F.E.A.R., Middle-earth: Shadow of War).
Что самое странное во всём этом, это те же катсцены — они всё ещё выглядят первоклассно, а сама история интригует. Но этого явно не хватит для хоть какого-то успеха. Возможно, Rocksteady и WB Games всё ещё прячут какие-то невероятные секреты, которые перевернут наше представление об игре. Но с каждым днём в это всё больше верится с трудом.
«Отряд самоубийц: Убить Лигу справедливости» выходит 26 мая на ПК, PS5 и Xbox Series. Что примечательно, до релиза остаётся всего три месяца, но предварительные заказы издатель всё ещё не открывает — и это очень странно.