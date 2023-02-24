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21 минуту назад

Зарубежные игроки обвинили «Ну, погоди!» в расизме. Эпизоды мультика попали в игру Atomic Heart

Ferra.ru

Российский шутер Atomic Heart вышел пару дней назад — 21 февраля. Но игра уже успела поднять волну обсуждений в Сети.

Зарубежные игроки обвинили «Ну, погоди!» в расизме из-за эпизодов в Atomic Heart
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Причём обсуждения были как с положительным настроем, так и негативным. К последнему типу можно отнести скандал, в рамках которого западные игроки назвали оскорбительной сцену из классического советского мультфильма «Ну, погоди!», доступного в игре.

Речь идёт об эпизоде, в котором волк гонится за кроликом по музею и случайно врезается в статую африканского лучника. Статую, мельком появляющуюся на экране, раскритиковали за карикатурное изображение чернокожего человека с его тёмной кожей, большими красными губами и перьями.

Напомним, что Atomic Heart заняла на релизе третье место в мировом чарте Steam. И это несмотря на утечку билда проекта для разработчиков накануне выхода.

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