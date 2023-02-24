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Фантазия бесконечна: Doom запустили внутри детальки LEGO

Ютубер Джеймс Браун превратил крошечный кубик Lego в устройство, на котором можно запустить видеоигру 1993 года Doom.

Doom запустили внутри детальки LEGO
© Ferra.ru

Элементы управления кубиком Lego с Doom интуитивно понятны. Инженер добавил небольшой акселерометр к своей крохотной компьютерной системе, что позволило ему перемещаться внутри игры, просто наклоняя кубик. Всё это работает на миниатюрном микроконтроллере Raspberry Pi RP2040. Также там есть крошечная 0,42-дюймовая одноцветная OLED-панель.

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