Россияне массово перешли на облачный гейминг

Представители облачных игровых сервисов заявили о значительном увеличении аудитории среди россиян в 2022 году.

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Причём ряд компаний и вовсе отмечают рост числа пользователей до 50%. Так, например, VK Play Cloud сообщила об увеличении числа игроков именно это самое значение. В свою очередь в Loudplay рост оценили в «несколько десятков процентов».

Из интересного также можно отметить, что недавно запущенный МТС Fog Play зафиксировал рост в 12 раз к февралю 2023 года.