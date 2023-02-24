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1 час назад

Россияне массово перешли на облачный гейминг. Из-за этого они подорожали

Ferra.ru

Представители облачных игровых сервисов заявили о значительном увеличении аудитории среди россиян в 2022 году.

Россияне массово перешли на облачный гейминг
Фото: ТАССТАСС

Причём ряд компаний и вовсе отмечают рост числа пользователей до 50%. Так, например, VK Play Cloud сообщила об увеличении числа игроков именно это самое значение. В свою очередь в Loudplay рост оценили в «несколько десятков процентов».

Из интересного также можно отметить, что недавно запущенный МТС Fog Play зафиксировал рост в 12 раз к февралю 2023 года.

К слову, в результате увеличения спроса, облачные игровые сервисы начали повышать цены. Например, средняя стоимость услуг МТС Fog Play выросла с 13 до 20 рублей в час, а Loudplay увеличила тарифы с почасовым доступом на 10-15%.

Игры,МТС,
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