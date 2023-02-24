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17 минут назад

Пиковый онлайн Sons of The Forest превысил 269 тыс. человек — это второй результат в году

Чемпионат.comиещё 4

Вчера состоялся релиз сурвайвала Sons of The Forest в раннем доступе для PC. Судя по всему, геймеры сильно ждали проект — его пиковый онлайн составил 269, 5 тыс. человек. Статистику можно посмотреть на Steam DB.

Пиковый онлайн Sons of The Forest превысил 269 тыс. человек
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Для сравнения: пиковый онлайн оригинальной The Forest за всё время составил всего 76 тыс. человек. Это тоже отличный результат, но он значительно уступает сиквелу. Sons of The Forest по онлайну смогла обогнать даже Atomic Heart — её пиковый онлайн составил 38, 4 тыс. человек.

У Sons of The Forest второй показатель по количеству одновременных игроков в Steam. Первое место принадлежит Hogwarts Legacy с онлайном в 879 тыс.

Sons of The Forest доступна пока что только на ПК, но наверняка позже выйдет на консолях.

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