Пиковый онлайн Sons of The Forest превысил 269 тыс. человек

Вчера состоялся релиз сурвайвала Sons of The Forest в раннем доступе для PC. Судя по всему, геймеры сильно ждали проект — его пиковый онлайн составил 269, 5 тыс. человек. Статистику можно посмотреть на Steam DB.

Для сравнения: пиковый онлайн оригинальной The Forest за всё время составил всего 76 тыс. человек. Это тоже отличный результат, но он значительно уступает сиквелу. Sons of The Forest по онлайну смогла обогнать даже Atomic Heart — её пиковый онлайн составил 38, 4 тыс. человек.