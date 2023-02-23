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45 минут назад

Умер автор звука из рекламных роликов PlayStation

Игромания.ру

Стало известно, что умер автор фирменного звука из рекламных роликов PlayStation. Подтверждение этому появилось 22 февраля. Похороны провели в узком кругу семьи.

Умер автор звука из рекламных роликов PlayStation
Фото: игроманияигромания

Смерть Тоору Окады наступила ещё 14 февраля от сердечной недостаточности. До этого он объявил о своей госпитализации и надеялся на скорейшее выздоровление, чтобы выступить на крупном музыкальном фестивале.

Окада был клавишником в Moon Riders, поэтому группа написала в социальных сетях, что любит его. Также композитор принимал участие во многих коммерческих проектах, одним из которых и стала реклама PlayStation. Корпорация использует звук Тоору уже 25 лет.

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