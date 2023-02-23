Умер автор звука из рекламных роликов PlayStation

Стало известно, что умер автор фирменного звука из рекламных роликов PlayStation. Подтверждение этому появилось 22 февраля. Похороны провели в узком кругу семьи.

Фото: игромания игромания

Смерть Тоору Окады наступила ещё 14 февраля от сердечной недостаточности. До этого он объявил о своей госпитализации и надеялся на скорейшее выздоровление, чтобы выступить на крупном музыкальном фестивале.