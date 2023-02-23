Atomic Heart обвинили в расизме из-за серии «Ну, погоди!», которую можно посмотреть в игре. Об этом сообщает портал The Gamer.

Фото: Atomic Heart Atomic Heart

Западные геймеры были возмущены тем фактом, что в 12-й серии мультсериала, которая называется «В музее», можно увидеть карикатурную статую африканского туземца с луком. Он нарисован темнокожим с акцентными красными губами, кроме того, образ дополнен перьями и золотыми кольцами. Увидеть эту серию можно в комнате отдыха, где главный герой Atomic Heart сохраняет прогресс в игре.

Отмечается, что «расистские» изображения темнокожих также присутствуют в американских мультфильмах, например, «Том и Джерри». Однако перед началом серии зрителю демонстрируется дисклеймер о том, что данные сцены были сохранены в качестве «отражения духа своей эпохи». В Atomic Heart такого дисклеймера нет.