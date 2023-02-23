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1 час назад

Atomic Heart обвинили в расизме из-за серии «Ну, погоди!»

Газета.Ru

Atomic Heart обвинили в расизме из-за серии «Ну, погоди!», которую можно посмотреть в игре. Об этом сообщает портал The Gamer.

Atomic Heart обвинили в расизме из-за серии «Ну, погоди!»
Фото: Atomic HeartAtomic Heart

Западные геймеры были возмущены тем фактом, что в 12-й серии мультсериала, которая называется «В музее», можно увидеть карикатурную статую африканского туземца с луком. Он нарисован темнокожим с акцентными красными губами, кроме того, образ дополнен перьями и золотыми кольцами. Увидеть эту серию можно в комнате отдыха, где главный герой Atomic Heart сохраняет прогресс в игре.

Отмечается, что «расистские» изображения темнокожих также присутствуют в американских мультфильмах, например, «Том и Джерри». Однако перед началом серии зрителю демонстрируется дисклеймер о том, что данные сцены были сохранены в качестве «отражения духа своей эпохи». В Atomic Heart такого дисклеймера нет.

Пользователи форума ResetEra уже призвали объявить бойкот и запретить распространение Atomic Heart. Разработчик игры, российская компания Mundfish, пока никак не прокомментировала эту ситуацию.

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