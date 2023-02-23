Российский разработчик добавил в Half-Life трассировку лучей

Разработчик из Санкт-Петербурга Сультим Цырендашиев разработал мод, который добавляет в оригинальную версию Half-Life трассировку лучей. Трейлер Half-Life: Ray Traced опубликовал на официальном YouTube-канале Цырендашиева sultim_t.

Фото: youtube youtube

В ролике можно увидеть уровни из Half-Life со включенной трассировкой лучей, из-за которого освещение в игре выглядит иначе, нежели в оригинальной игре. Так, в версии разработчика появились отражения, преломления, мягкие тени и другие визуальные эффекты.

Модификацию Half-Life: Ray Traced Сультим Цырендашиев опубликовал на своей странице GitHub — она доступна для скачивания всем желающим. Судя по комментариям на YouTube, многим пользователям мод пришелся по вкусу — они хвалят работу программиста и надеются на добавление трассировки лучей в сиквел игры Half-Life 2.