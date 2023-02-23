В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+19° в 
USD 74.71EUR 79.57
Войти в почту
16 минут назад

Российский разработчик добавил в Half-Life трассировку лучей

Газета.Ruиещё 1

Разработчик из Санкт-Петербурга Сультим Цырендашиев разработал мод, который добавляет в оригинальную версию Half-Life трассировку лучей. Трейлер Half-Life: Ray Traced опубликовал на официальном YouTube-канале Цырендашиева sultim_t.

Российский разработчик добавил в Half-Life трассировку лучей
Фото: youtubeyoutube

В ролике можно увидеть уровни из Half-Life со включенной трассировкой лучей, из-за которого освещение в игре выглядит иначе, нежели в оригинальной игре. Так, в версии разработчика появились отражения, преломления, мягкие тени и другие визуальные эффекты.

Модификацию Half-Life: Ray Traced Сультим Цырендашиев опубликовал на своей странице GitHub — она доступна для скачивания всем желающим. Судя по комментариям на YouTube, многим пользователям мод пришелся по вкусу — они хвалят работу программиста и надеются на добавление трассировки лучей в сиквел игры Half-Life 2.

Ранее «Газета.Ru» рассказывала о том, как российская студия Fntastic из Якутии выпустила ролик, в котором рассказала подробности разработки ММО-шутера с открытым миром The Day Before. Сообщается, что игра подверглась полной переработке графики.

Игры,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий