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35 минут назад

В Atomic Heart добавят настройку поля зрения и размера субтитров

Игромания.ру

Разработчики Atomic Heart сообщили, что скоро добавят в игру настройки угла обзора (FOV) и возможность менять размер субтитров.

В Atomic Heart добавят настройку поля зрения и размера субтитров
Фото: Игромания.руИгромания.ру

Авторы проекта из студии Mundfish отметили, что просьбы пользователей не прошли мимо них, особенно по поводу первого пункта — на отсутствие опции активно появлялись жалобы в сети. Возможности добавят в одном из ближайших обновлений для игры, хотя точной даты релиза пока не огласили.

Выход Atomic Heart состоялся 21 февраля, а сама игра получила положительные (в основном) отзывы критиков. Кроме того, энтузиасты уже успели сравнить разные версии проекта, а авторы выпустили первую часть саундтрека.

Ранее пользователи ещё успели пожаловаться на отсутствие в релизной версии игры трассировки лучей и медленную скорость загрузки проекта в VK Play.

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