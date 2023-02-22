В Atomic Heart добавят настройку поля зрения и размера субтитров

Разработчики Atomic Heart сообщили, что скоро добавят в игру настройки угла обзора (FOV) и возможность менять размер субтитров.

Авторы проекта из студии Mundfish отметили, что просьбы пользователей не прошли мимо них, особенно по поводу первого пункта — на отсутствие опции активно появлялись жалобы в сети. Возможности добавят в одном из ближайших обновлений для игры, хотя точной даты релиза пока не огласили.

Выход Atomic Heart состоялся 21 февраля, а сама игра получила положительные (в основном) отзывы критиков. Кроме того, энтузиасты уже успели сравнить разные версии проекта, а авторы выпустили первую часть саундтрека.