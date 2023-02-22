Nintendo скоро поделится новыми деталями мультфильма Super Mario Bros.

Nintendo анонсировала новую презентацию Direct. Она посвящена не играм, а грядущему полнометражному мультфильму про знаменитых братьев Марио и их друзей Super Mario Bros.

Фото: Чемпионат.com Чемпионат.com

Подробности ивента пока неизвестны. Скорее всего, на нём покажут эксклюзивные кадры из мультфильма или расширенный трейлер. Возможно, для Mario Kart 8 Deluxe или других игр про Марио анонсируют посвящённые мультфильму дополнения.

Презентация состоится ночью с 9 на 10 марта. Начало в 1:00 по московскому времени.

Самого Марио в ленте озвучил Крис Пратт. Аня Тейлор-Джой подарила голос принцессе Пич, а Боузера озвучил Джек Блэк. Образ Донки Конга примерил на себя Сет Роген.