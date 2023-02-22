Создатели Among Us могут намекать на кроссовер с Destiny 2

Разработчики Among Us выложили загадочный арт, где изображены несколько персонажей в тени и подпись «подними глаза, союзник». Кроме того, в сообщении упоминаются самозванцы, которые скрываются в команде. Фанаты сразу же предположили, что это может быть намёком на кроссовер с Destiny 2.

Фото: Игромания.ру Игромания.ру

Дело в том, что подпись отсылает к фразе одного из персонажей шутера, а фанаты смогли разглядеть очертания брони стражей. Также разработчики обещали выпустить в 2023 году несколько коллабораций.

В настоящее время студия Bungie готовит крупное дополнение к Destiny 2, релизный трейлер которого должен появиться на мероприятии State of Play. Одним из главных нововведений станет очередная стихия.