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40 минут назад

CS:GO побила свой же рекорд по онлайну в Steam

Чемпионат.com

Шутеру Counter-Strike: Global Offensive удалось установить новое достижение по количеству одновременных игровых сессий — 1 324 800 человек.

CS:GO побила свой же рекорд по онлайну в Steam
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Этот результат стал лучшим в истории. Прежний рекорд CS:GO составлял 1,308 млн игроков и был установлен в пик пандемии COVID-19 в апреле 2020 года.

При этом назвать какую-то очевидную причину роста популярности CS:GO сложно: Valve не выпускала глобальных обновлений уже несколько месяцев.

Возможно, в игру заходили чуть чаще из-за квалификации на RMR к Paris Major 2023, но вряд ли это стало единственным катализатором для рекорда.

Чуть меньше месяца назад, 29 января Counter-Strike: Global Offensive смогла собрать более 1,2 млн игроков одновременно — тогда это стало лучшим результатом за три года.

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