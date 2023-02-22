Сюжетное дополнение «Первый контакт» для Stellaris выйдет 14 марта

Paradox Interactive назвала дату выхода сюжетного дополнения «Первый контакт» для Stellaris — 14 марта. Его уже можно предзаказать в Steam за 550 рублей.

Фото: Игромания.ру Игромания.ру

«Первый контакт» включает в себя набор новых происхождений, «Разорванные оковы», «Расплата» и «Страх темноты», которые позволят игрокам рассказать уникальные истории о ранних встречах их цивилизаций с пришельцами.

Кроме того, игроков ждёт новая механика, открывающая более широкий спектр взаимодействий с цивилизациями, существовавшими до сверхсветовой эры, и технология маскировки для кораблей.