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30 минут назад

Сюжетное дополнение «Первый контакт» для Stellaris выходит 14 марта

Игромания.ру

Paradox Interactive назвала дату выхода сюжетного дополнения «Первый контакт» для Stellaris — 14 марта. Его уже можно предзаказать в Steam за 550 рублей.

Сюжетное дополнение «Первый контакт» для Stellaris выйдет 14 марта
Фото: Игромания.руИгромания.ру

«Первый контакт» включает в себя набор новых происхождений, «Разорванные оковы», «Расплата» и «Страх темноты», которые позволят игрокам рассказать уникальные истории о ранних встречах их цивилизаций с пришельцами.

Кроме того, игроков ждёт новая механика, открывающая более широкий спектр взаимодействий с цивилизациями, существовавшими до сверхсветовой эры, и технология маскировки для кораблей.

Вместе с релизом «Первого контакта» Stellaris получит бесплатное обновление 3.7 Canis Minor, которое включает различные улучшения и новшества для всех игроков.

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