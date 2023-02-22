На Twitch впервые произошел бан стримера по «извещению правительства»

Известный стример Роман Мокривский (более 820 тыс. подписчиков) сообщил, что его канал на Twitch был заблокирован на неизвестный срок.

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В качестве причины блокировки модераторы указали «Удаление на основание извещения правительства». Ранее известные российские стримеры Twitch не получали подобных запретов — сам же Мокривский заявил, что «по этой причине ещё никого не разбанивали».

Ранее Мокривского и другим популярных стримеров раскритиковали в Лиге безопасного интернета из-за рекламы онлайн-казино, запрещённой в РФ. После этого часть блогеров прекратили проводить подобные эфиры, но Роман только вчера стримил в разделе Virtual Casino.