Мировой тираж Elden Ring достиг 20 млн копий

FromSoftware и Bandai Namco сообщили о том, что тираж Elden Ring по всему миру достиг отметки в 20 млн копий. Этот показатель учитывает как цифровые продажи, так и отгрузки игры в магазины.

Фото: Игромания.ру Игромания.ру

В последний раз о тираже Elden Ring сообщалось в августе прошлого года — тогда он составил 16,6 млн копий по всему миру.

Напомним, что Elden Ring вышла 25 февраля 2022 года. Уже в следующем месяце стало известно о том, что общий тираж игры превысил 12 млн копий, 1 млн из которых пришлись на Японию.