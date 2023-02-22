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1 час назад

Мировой тираж Elden Ring достиг 20 млн копий

Игромания.ру

FromSoftware и Bandai Namco сообщили о том, что тираж Elden Ring по всему миру достиг отметки в 20 млн копий. Этот показатель учитывает как цифровые продажи, так и отгрузки игры в магазины.

Мировой тираж Elden Ring достиг 20 млн копий
Фото: Игромания.руИгромания.ру

В последний раз о тираже Elden Ring сообщалось в августе прошлого года — тогда он составил 16,6 млн копий по всему миру.

Напомним, что Elden Ring вышла 25 февраля 2022 года. Уже в следующем месяце стало известно о том, что общий тираж игры превысил 12 млн копий, 1 млн из которых пришлись на Японию.

Elden Ring доступна на PlayStation, Xbox и PC. Последнее на сегодняшний день творение FromSoftware было признано «Игрой года» на The Game Awards.

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