Оззи Осборн снялся в рекламе PlayStation VR2

Основатель и вокалист культовой хэви-метал-группы Black Sabbath Оззи Осборн и его супруга Шэрон Осборн снялись в рекламе новой гарнитуры виртуальной реальности PlayStation VR2. Клипом со своим участием 74-летняя рок-звезда поделилась у себя в Twitter.

Фото: Sony Playstation Sony Playstation

По сюжету, Оззи получает хэдсет в подарок от Sony и сразу же приступает к его распаковке, невзирая на укоры супруги. Чете Осборн предстоит долгий перелет в Великобританию, и Шэрон просит мужа помочь ей собрать чемоданы. Оззи игнорирует жену и начинает играть в Horizon: Call of the Mountain.

Музыкант бурно реагирует на механических динозавров, увлеченно изучает возможности контроллеров, кричит и смеется. Очевидно, что 74-летнему мужчине понравилась игрушка.

В последней части клипа Осборн жалуется жене, что робот Буревестник откусил ему голову. Шэрон требует от мужа пойти в комнату собирать вещи, но он все равно продолжает играть до поздней ночи.

За несколько часов видео в Twitter собрало более 600 тыс. просмотров и около 7 тыс. лайков.

Релиз PlayStation VR2 состоится 22 февраля 2023 года. Sony просит за новинку $550.