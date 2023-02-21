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26 минут назад

Оззи Осборн из Black Sabbath снялся в рекламе PlayStation VR2

Газета.Ruиещё 1

Основатель и вокалист культовой хэви-метал-группы Black Sabbath Оззи Осборн и его супруга Шэрон Осборн снялись в рекламе новой гарнитуры виртуальной реальности PlayStation VR2. Клипом со своим участием 74-летняя рок-звезда поделилась у себя в Twitter.

Оззи Осборн снялся в рекламе PlayStation VR2
Фото: Sony PlaystationSony Playstation

По сюжету, Оззи получает хэдсет в подарок от Sony и сразу же приступает к его распаковке, невзирая на укоры супруги. Чете Осборн предстоит долгий перелет в Великобританию, и Шэрон просит мужа помочь ей собрать чемоданы. Оззи игнорирует жену и начинает играть в Horizon: Call of the Mountain.

Музыкант бурно реагирует на механических динозавров, увлеченно изучает возможности контроллеров, кричит и смеется. Очевидно, что 74-летнему мужчине понравилась игрушка.

В последней части клипа Осборн жалуется жене, что робот Буревестник откусил ему голову. Шэрон требует от мужа пойти в комнату собирать вещи, но он все равно продолжает играть до поздней ночи.

За несколько часов видео в Twitter собрало более 600 тыс. просмотров и около 7 тыс. лайков.

Релиз PlayStation VR2 состоится 22 февраля 2023 года. Sony просит за новинку $550.

Ранее «Газета.Ru» писала о том, что создатель Doom и Quake Джон Кармак раскритиковал PlayStation VR2 из-за высокой стоимости.

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