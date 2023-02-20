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1 час назад

Шестой эпизод The Last of Us покадрово сравнили с оригиналом

Игромания.ру

В сети появилось покадровое сравнение шестого эпизода The Last of Us от HBO с оригиналом Naughty Dog — многие сцены чрезвычайно похожи.

Шестой эпизод The Last of Us покадрово сравнили с оригиналом
Фото: Игромания.руИгромания.ру

В новой серии Джоэл (Педро Паскаль) и Элли (Белла Рэмси) прибывают в городок Джексон, где проживает брат Джоэля — Томми (Габриель Луна). Отдельные эпизоды игры переданы очень близко, хотя сам период прибытия героев в сериале пришёлся уже на первые зимние морозы.

При этом пользователи сети отметили, что главным отличием по отношению к оригиналу стала актёрская игра — что особенно заметно по сцене между Джоэлем и Элли о потерях. Часть игроков пришла к выводу, что они предпочитают оригинальный вариант этого эпизода.

Кроме того, отдельные пользователи посчитали, что экшн-сцены в первоисточнике тоже были лучше, чем в сериале. Хотя общая оценка у шестого эпизода всё равно довольно положительная, пусть и ниже предыдущей серии.

Ранее в сети обратили внимание, что в эпизоде могла мелькнуть юная Дина из сиквела, а ещё авторы показали трейлер седьмой серии и другие дополнительные материалы.

Игры,Педро Паскаль,
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