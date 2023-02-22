Представлен трейлер к боевому пропуску 4-го сезона Battlefield 2042

DICE представила трейлер к боевому пропуску четвёртого сезона Battlefield 2042, который стартует уже 28 февраля.

Фото: Игромания.ру Игромания.ру

Авторы напомнили о контенте, который ждёт игроков в рамках грядущего сезона — включая свежую карту и нового специалиста по разведке. Кроме того, создатели добавят БМП CAV-Brawler и несколько новых пушек (вроде дробовика Super 500).

Пользователи смогут получить новые скины для оружия, техники и специалиста, а ещё — заработать временные усиления опыта и другие полезные вещи. Сам боевой пропуск сезона, получившего название «Последние минуты», состоит из 100 уровней.