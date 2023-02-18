Умерший актер из GTA получит именную звезду на голливудской «Аллее славы»

Память звезды «Славных парней», «Револьвера» и игры GTA: Vice City Рэя Лиотты увековечат именной звездой на голливудской «Аллее славы». Об этом сообщает издание Variety.

Церемония открытия мемориала пройдет 24 февраля 2023 года, вскоре после премьеры одной из последних картин, в которой снялся Лиотта, «Кокаиновый медведь», и спустя восемь месяцев после его смерти. Лиотта скончался в мае 2022 года в Доминиканской Республике, куда прибыл для съемок в фильме «Опасные воды».

Лиотта подарил киноиндустрии более 50 лет своей жизни. За это время он успел снять почти в 200 картинах. Наиболее известен актер по фильмам «Славные парни», «Ганнибал» и «Джон Кью». В 1987 году он был номинирован на «Золотой глобус» в категории «Лучшая мужская роль второго плана» за фильм «Дикая штучка».

Лиотта также является кумиром многих геймеров, поскольку он подарил голос Томми Версетти, главному герою одной из самых популярных в мире игр GTA: Vice City.