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49 минут назад

Умерший актер из GTA: Vice City получит именную звезду на голливудской «Аллее славы»

Газета.Ru

Память звезды «Славных парней», «Револьвера» и игры GTA: Vice City Рэя Лиотты увековечат именной звездой на голливудской «Аллее славы». Об этом сообщает издание Variety.

Умерший актер из GTA получит именную звезду на голливудской «Аллее славы»
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Церемония открытия мемориала пройдет 24 февраля 2023 года, вскоре после премьеры одной из последних картин, в которой снялся Лиотта, «Кокаиновый медведь», и спустя восемь месяцев после его смерти. Лиотта скончался в мае 2022 года в Доминиканской Республике, куда прибыл для съемок в фильме «Опасные воды».

Лиотта подарил киноиндустрии более 50 лет своей жизни. За это время он успел снять почти в 200 картинах. Наиболее известен актер по фильмам «Славные парни», «Ганнибал» и «Джон Кью». В 1987 году он был номинирован на «Золотой глобус» в категории «Лучшая мужская роль второго плана» за фильм «Дикая штучка».

Лиотта также является кумиром многих геймеров, поскольку он подарил голос Томми Версетти, главному герою одной из самых популярных в мире игр GTA: Vice City.

Ранее «Газета.Ru» писала о том, что разработчики GTA Online устранили лазейку, с помощью которой хакеры украли у игроков миллиарды виртуальных долларов.

Игры,Рэй Лиотта,
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