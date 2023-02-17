Завершился лазертаг в формате «Королевская битва»

«Ощущения просто отличные! У формата фиджитал огромные перспективы. Эмоции переполняют. Мы сыграли четыре раунда, а это 40 минут нагрузок. В лазертаг мы с супругой не играли лет десять. Мы устно с ней договорились перед началом игры, а потом принимали решения на площадке. Было бы интересно сыграть в формате фиджитал с разными спортсменами. Чтобы проверить свои силы и на спортивной площадке, и в диджитал. Это очень крутая идея», — сказал Илья Захаров.