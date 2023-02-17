Завершился лазертаг в формате «Королевская битва»

В заключительный день третьих Фиджитал Игр состоялись шоу-матчи по лазертагу среди участников фиджитал-турниров по CS:GO и Warface. На этот раз они опробовали новый формат — «Королевская битва». Было десять команд по два игрока в каждой.
Матч состоял из четырех раундов. Для победы игроки одной команды должны были деактивировать всех противников и остаться на площадке последними. Подсчет очков проводили по итогам всех раундов.
В шоу-матче среди фиджитал-спортсменов первое место заняла команда Awinaw 1, чемпионы получили трофей Phygital Flame и денежный приз.
«Феерические эмоции. Я до сих пор не верю. Я думал, что мы займем десятое место, а мы победили. Это просто чудо. Формат “Королевская битва” мне понравился больше, было намного тяжелее. Игроков больше, нужно было принимать ответные решения. Каждый рассчитывал на свои индивидуальные навыки, было больше стрельбы. Организация Игр — 10 из 10», — отметил Сергей Аирборн Асватурян из Awinaw 1.
Участниками шоу-матчей также стали олимпийский чемпион по прыжкам в воду Илья Захаров и его жена Надежда, блогеры Марат и Азат Кашаповы, представители киберспортивных организаций, сотрудники СМИ.
«Ощущения просто отличные! У формата фиджитал огромные перспективы. Эмоции переполняют. Мы сыграли четыре раунда, а это 40 минут нагрузок. В лазертаг мы с супругой не играли лет десять. Мы устно с ней договорились перед началом игры, а потом принимали решения на площадке. Было бы интересно сыграть в формате фиджитал с разными спортсменами. Чтобы проверить свои силы и на спортивной площадке, и в диджитал. Это очень крутая идея», — сказал Илья Захаров.