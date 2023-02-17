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1 час назад

Глава Firaxis Games и директор XCOM с Marvel's Midnight Suns покидают студию

Игромания.ру

Глава Firaxis Games Стив Мартин и директор Marvel's Midnight Suns и серии XCOM Джейк Соломон покидают студию.

Глава Firaxis Games и директор XCOM с Marvel's Midnight Suns покидают студию
Фото: Игромания.руИгромания.ру

Стив Мартин проработал в Firaxis целых 27 лет, повидав на своём веку более 32 релизов различных проектов. Он поблагодарил всех своих коллег и отметил наследие, которое оставили за собой игры компании. На этом посту Мартина теперь заменит Хизер Хейзен.Соломон же работал со студией немногим меньше — 23 года.

Автор заявил, что ему очень «повезло» в жизни, ведь он смог создать проекты подобные XCOM и Midnight Suns. Причём первая серия была дорога Соломону с детства, ведь из-за неё он и начал заниматься разработкой игр. Кроме того, он отметил и свою большую любовь к комиксам Marvel и тоже поблагодарил коллег из Firaxis и 2K.

О причинах ухода специалистов не сообщается, но он может быть связан с финансовым провалом самой Midnight Suns.

Кроме того, параллельно всему этому состоялся анонс новой части Civilization, о которой пока нет дополнительных подробностей. Общие продажи серии превышают 65 млн копий.

Игры,Стив Мартин,
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