Глава Firaxis Games и директор XCOM с Marvel's Midnight Suns покидают студию

Глава Firaxis Games Стив Мартин и директор Marvel's Midnight Suns и серии XCOM Джейк Соломон покидают студию.

Фото: Игромания.ру Игромания.ру

Стив Мартин проработал в Firaxis целых 27 лет, повидав на своём веку более 32 релизов различных проектов. Он поблагодарил всех своих коллег и отметил наследие, которое оставили за собой игры компании. На этом посту Мартина теперь заменит Хизер Хейзен.Соломон же работал со студией немногим меньше — 23 года.

Автор заявил, что ему очень «повезло» в жизни, ведь он смог создать проекты подобные XCOM и Midnight Suns. Причём первая серия была дорога Соломону с детства, ведь из-за неё он и начал заниматься разработкой игр. Кроме того, он отметил и свою большую любовь к комиксам Marvel и тоже поблагодарил коллег из Firaxis и 2K.

О причинах ухода специалистов не сообщается, но он может быть связан с финансовым провалом самой Midnight Suns.