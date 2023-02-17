Ubisoft готова посетить E3 2023

Генеральный директор Ubisoft Ив Гиймо заявил, что компания готова посетить E3 2023. Условие только одно — если сама презентация действительно состоится.

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По словам Гиймо, у Ubisoft есть что показать. У компании приготовлены игры для демонстрации, и если само шоу состоится, то и проекты покажут.

«Если E3 состоится, мы будем там. Нам будет что показать».

Помимо этого, Гиймо подчеркнул, что все переносы игр и другие связанные с ними проблемы необходимы для того, чтобы распределить ресурсы и заняться другими, более важными проектами. Он успокоил инвесторов и призвал их не создавать панику.