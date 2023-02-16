У The Callisto Protocol появится русская озвучка

Фанатское сообщество Mechanics VoiceOver объявило, что собрало полную сумму на дубляж The Callisto Protocol. Напомним, что игра вышла без поддержки озвучки на русском языке, но зато для неё перевели субтитры и интерфейс.

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Как отметили в Mechanics VoiceOver, команда готовит материал на первые записи актёров. Сама работа стартует в марте, а полноценный релиз локализации запланирован на лето этого года.

Известно, что в озвучке примут участие Сергей Пономарёв, озвучивший Геральта из сериала «Ведьмак» от Netflix и Дмитрий Сыендук — он озвучил мультсериал «Рик и Морти».