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49 минут назад

У The Callisto Protocol будет русская озвучка с Сыендуком и голосом Геральта из «Ведьмака»

Чемпионат.com

Фанатское сообщество Mechanics VoiceOver объявило, что собрало полную сумму на дубляж The Callisto Protocol. Напомним, что игра вышла без поддержки озвучки на русском языке, но зато для неё перевели субтитры и интерфейс.

У The Callisto Protocol появится русская озвучка
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Как отметили в Mechanics VoiceOver, команда готовит материал на первые записи актёров. Сама работа стартует в марте, а полноценный релиз локализации запланирован на лето этого года.

Известно, что в озвучке примут участие Сергей Пономарёв, озвучивший Геральта из сериала «Ведьмак» от Netflix и Дмитрий Сыендук — он озвучил мультсериал «Рик и Морти».

The Callisto Protocol доступна на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series. Игра получила смешанные отзывы как от критиков, так и от аудитории.

Игры,Дмитрий Сыендук,Сергей Пономарев,Netflix,
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