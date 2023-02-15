Началась работа над русской озвучкой Hogwarts Legacy

Студия GamesVoice объявила, что начала подготовительные работы перед профессиональной озвучкой Hogwarts: Legacy на русском языке.

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Коллектив уже провёл первые тесты обратной запаковки звука, а сейчас изучает вопрос с таймингами и липсинком, одновременно формируя глоссарий.

«Подготовка к первым записям идёт полным ходом, и мы постараемся порадовать результатом настолько быстро, насколько это возможно».

Ранее студия объявила сбор на русскоязычную озвучку игры Hogwarts: Legacy с привлечением профессиональных актёров театра и кино — к примеру, трейлер озвучил Владимир Антоник (голос Джона Рэмбо, Весемира и Пуджа).