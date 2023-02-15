Описана судьба Кратоса в отмененной версии God of War: Ragnarok

Сценарист студии Sony Santa Monica Мэтт Софос заявил, что в первой версии сюжета God of War: Ragnarok главный персонаж, спартанский генерал Кратос погибал в начале игры. Детали раннего сценария он сообщил в интервью YouTube-каналу MinnMax.
«Это был самый ранний набросок сюжета игры, который мы придумали, и который мы отнесли геймдиректору Эрику Уильямсу. Согласно тому сценарию, Кратос погибает в битве с Тором в самом начале игры», — отметил Софос.
По словам сценариста, таким образом в игре хотели показать, что предсказание о смерти Кратоса на фреске в прошлой части серии, вышедшей в 2018 году, сбудется уже в самом начале God of War: Ragnarok.
«Итак, он собирался умереть, и тогда это не была необратимая смерть. Что должно было произойти — и мы можем это сказать, потому что разработка уже закончилась, так что это на данный момент это уже все равно что фанфик — его должен был вытащить из местного ада сын Атрей», — рассказал Софос.
Он указал на то, что главным сюжетным поворотом должно было стать то, что у Атрея ушло около 20 лет на поиски Кратоса в Хельхейме, скандинавском мире, куда попадают души умерших.
«Эрик сказал: «Я не хочу этого делать, Кратос умирал и возвращался обратно слишком много раз, и это будет немного чересчур», — вспомнил Софос.
В итоге разработчики решили переделать сценарий, в котором Кратос остается в живых, вопреки фреске с предсказанием.
«Зная, что скандинавская мифология посвящена судьбе, пророчествам и всему подобному, новым сюжетом мы хотели сказать, что это чушь собачья. Нет ничего, что нельзя было бы переписать. Пока вы готовы внести изменения в свою жизнь, вы не связаны судьбой», — заключил сценарист.
Ранее сообщалось, что компания Sony установила в центре Лондона монумент в виде гигантского топора Левиафана, оружия персонажа Кратоса из игр God of War 2018 и God of War: Ragnarok.