Описана судьба Кратоса в отмененной версии God of War: Ragnarok

«Итак, он собирался умереть, и тогда это не была необратимая смерть. Что должно было произойти — и мы можем это сказать, потому что разработка уже закончилась, так что это на данный момент это уже все равно что фанфик — его должен был вытащить из местного ада сын Атрей», — рассказал Софос.