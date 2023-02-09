Гроссмейстер Карякин считает, что игру Dota 2 можно сравнить с шахматами

"Замечательная организация [соревнований], просто счастлив здесь находиться, мне очень приятно. Даже жалею, что раньше не приехал, здесь все потрясающе. Я не играл в Dota 2, смотрел, как играют другие, знаю, что многие шахматисты играют в Dota 2, игра непростая, интересная, очень захватывающая, нужно очень много времени, у меня столько времени нет. Можно сравнивать Dota 2 c шахматами", - сказал Карякин.