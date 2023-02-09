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1 час назад

Гроссмейстер Карякин считает, что игру Dota 2 можно сравнить с шахматами

ТАСС

Игра Dota 2 непростая и захватывающая, ее можно сравнить с шахматами. Такое мнение ТАСС в четверг высказал российский гроссмейстер Сергей Карякин на фиджитал-играх в Казани.

Гроссмейстер Карякин считает, что игру Dota 2 можно сравнить с шахматами
Фото: ТАССТАСС

Третьи фиджитал-игры проходят с 5 по 11 февраля в Казани, в программу соревнований входят пять дисциплин - турниры по Dota 2, Mobile Legends: Bang Bang (MLBB), Counter Strike: Global Offensive (CS: GO), Warface в сочетании с лазертагом, а также соревнования по скоростному прохождению игр.

"Замечательная организация [соревнований], просто счастлив здесь находиться, мне очень приятно. Даже жалею, что раньше не приехал, здесь все потрясающе. Я не играл в Dota 2, смотрел, как играют другие, знаю, что многие шахматисты играют в Dota 2, игра непростая, интересная, очень захватывающая, нужно очень много времени, у меня столько времени нет. Можно сравнивать Dota 2 c шахматами", - сказал Карякин.

Он отметил, что с удовольствием бы попробовал себя и в фиджитал-футболе, и в лазертаге.

"С точки зрения пользы спорта я привык к традиционному спорту, но если мы говорим о цифровых форматах, то я хочу, чтобы шло какое-то обучение детей, чтобы это не было просто нажимание на клавиши, а чтобы дети получали от этого пользу. Этот проект именно призван дать детям возможность обучаться и использовать логику", - отметил шахматист.

Фиджитал-игры - это соревнования, в которых каждая из дисциплин совмещает в себе концепцию фиджитал (physical + digital), то есть объединяет классический спорт и киберспорт или VR/AR-технологию.

Игры,Сергей Карякин,
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