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1 час назад

Мировые продажи Sonic Frontiers превысили 2,9 млн копий

Игромания.ру

Sega опубликовала свежий отчёт за третий квартал 2023 финансового года, в котором рассказала об успехах компании и проектов.

Мировые продажи Sonic Frontiers превысили 2,9 млн копий
Фото: Игромания.руИгромания.ру

В целом продажи и операционная прибыль Sega за третий квартал выросли, поэтому она повысила прогнозы на полный финансовый год. Компания также осталась довольна показателями Sonic Frontiers и переиздания Persona 5 Royal для новых платформ.

Мировые продажи нового приключения синего ежа составили более 2,9 млн копий, а продажи Persona 5 Royal на PC, PS5, Xbox One, Xbox Series и Nintendo Switch превысили отметку в 1,3 млн копий.

Продажи крупных IP Sega (серий) в третьем квартале выглядят следующим образом:

  • Sonic — 6,75
  • Persona — 2,04 млн;
  • Total War — 1,75 млн;
  • Like a Dragon (включая Judgment) — 1,73 млн.
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