Мировые продажи Sonic Frontiers превысили 2,9 млн копий

Sega опубликовала свежий отчёт за третий квартал 2023 финансового года, в котором рассказала об успехах компании и проектов.

Фото: Игромания.ру Игромания.ру

В целом продажи и операционная прибыль Sega за третий квартал выросли, поэтому она повысила прогнозы на полный финансовый год. Компания также осталась довольна показателями Sonic Frontiers и переиздания Persona 5 Royal для новых платформ.

Мировые продажи нового приключения синего ежа составили более 2,9 млн копий, а продажи Persona 5 Royal на PC, PS5, Xbox One, Xbox Series и Nintendo Switch превысили отметку в 1,3 млн копий.

Продажи крупных IP Sega (серий) в третьем квартале выглядят следующим образом: