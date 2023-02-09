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1 час назад

Nintendo показала новый трейлер Bayonetta Origins: Cereza and the Lost Demon

Игромания.ру

Nintendo и PlatinumGames представили свежий трейлер Bayonetta Origins: Cereza and the Lost Demon, новой части культовой серии Bayonetta, которая расскажет историю юной Сересы.

Представлен новый трейлер Bayonetta Origins: Cereza and the Lost Demon
Фото: Игромания.руИгромания.ру

Игроков ждёт путешествие по прекрасному и опасному Авалонскому лесу, наполненному сказочными существами и увлекательными головоломками. Компанию им составит сама Сереса, которая ещё не стала Байонеттой, а также её первый демон Чешир, обитавший в плюшевой игрушке.

Вместе героям предстоит исследовать волшебный мир и сразиться с разнообразными противниками, чтобы спасти мать Сересы.

Bayonetta Origins: Cereza and the Lost Demon выходит 17 марта только на Switch.

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