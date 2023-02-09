Представлен новый трейлер Bayonetta Origins: Cereza and the Lost Demon

Игроков ждёт путешествие по прекрасному и опасному Авалонскому лесу, наполненному сказочными существами и увлекательными головоломками. Компанию им составит сама Сереса, которая ещё не стала Байонеттой, а также её первый демон Чешир, обитавший в плюшевой игрушке.