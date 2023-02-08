Команда One Move стала лучшей на турнире по Dota 2 на «Фиджитал Играх 3»

«Я прекрасно отношусь к формату "фиджитал", и, на самом деле, мы на сборах в горах давно объединили цифровые и физические нагрузки. После тренировок мы можем часами играть в Dota 2. Киберспорт — прекрасный спорт, но в нем не хватает движения, и добавления к нему такой опции, как физическое движение, сделает людей здоровее и добавит интереса. Я бы сам хотел принять участие в таких соревнованиях. Взял бы в команду своих друзей и жену. Она тоже любит смотреть Dota 2», — поделился Александр Энберт.