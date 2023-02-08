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24 минуты назад

Команда One Move стала лучшей на турнире по Dota 2 на «Фиджитал Играх 3»

Lenta.ru

Команда One Move, представленная игроками из России и Беларуси, стала победителем турнира по Dota 2 на «Фиджитал Играх 3» в Казани. В финале она обыграла спортсменов из Бразилии, выступающих в составе Keyd Stars, со счетом 2:0.

Команда One Move стала лучшей на турнире по Dota 2 на «Фиджитал Играх 3»
Фото: ТАССТАСС

Чемпионы выиграли 1,25 миллиона рублей и удостоились чести поднять над головой фиджитал-пламя.

Видео дня

После волевой победы над Matreshka в полуфинале Keyd Stars надеялись удивить своей агрессивной тактикой другую российскую команду — One Move, но соперник был готов к этому.

Равная игра в финале продолжалась до середины первой карты, а затем One Move приспособились к стилю бразильцев, не допустили грубых ошибок и добились своей цели — 1:0. На победу во второй карте им потребовалось чуть больше получаса — 42:22 по киллам и 2:0 в матче.

«Вчера мы разыгрались нормально, были готовы к их драфту, и, в целом, все было очень уверенно. На выигранные деньги можно будет отдохнуть, а часть отдам родителям. Пусть будут уверены, что киберспорт — это не только фан, но еще и деньги», — рассказал игрок One Move Никита Munkushi Чепурных.

«Если говорить об организации, то было ощущение, что мы на крупном турнире по Dota 2 уровня мейджора. Хотелось бы побольше сопротивления в финале. Все-таки не каждый день удается поиграть с командами из другого региона, которые иначе смотрят на игру. Хотелось бы извлечь большего из таких встреч», — отметил тренер чемпионов Сергей G Брагин.

Комментатором турнира по Dota 2 был один из самых известных российских игроков Dota 2 Ярослав NS Кузнецов, а гостем студии аналитики в финальный день стал призер Олимпийских игр по фигурному катанию Александр Энберт, который увлекается играми в жанре MOBA.

«Я прекрасно отношусь к формату "фиджитал", и, на самом деле, мы на сборах в горах давно объединили цифровые и физические нагрузки. После тренировок мы можем часами играть в Dota 2. Киберспорт — прекрасный спорт, но в нем не хватает движения, и добавления к нему такой опции, как физическое движение, сделает людей здоровее и добавит интереса. Я бы сам хотел принять участие в таких соревнованиях. Взял бы в команду своих друзей и жену. Она тоже любит смотреть Dota 2», — поделился Александр Энберт.

Впереди у One Move шоу-матч по лазертагу с командой Rose Noire, которая победила на турнире по Mobile Legends: Bang Bang. Он состоится 8 февраля.

«Если ребята будут меня слушать, то узнают план, над которым я работал два дня. Но они, как обычно, не будут меня слушать и проиграют всухую», — пошутил тренер One Move.

В матче за третье место команда из России Matreshka обыграла Alpha (игроки из Перу и Аргентины) со счетом 2:0.

«Организация на высоте. Понравилось все — арена, ведущие, комментаторы. Ребята очень позитивные, помогают игрокам. Формат “фиджитал” это очень круто. Когда-то считалось, что такие вещи — это будущее, но оно уже наступило. Всегда приятный опыт, когда встречаешься с иностранными командами. Уровень достаточно высокий», — рассказал Адам LagooNa Чахаев из Matreshka.

Игры,Александр Энберт,
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