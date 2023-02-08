Назван победитель фиджитал-турнира по MLBB

«Изначально мы были фаворитами, и рады, что все получилось. Мы победили свой страх сцены, и все стало получаться. По организации в Казани — 10 из 10. Хотел бы сказать большое спасибо команде Freak Five за финал. У них все впереди. Это очень дружная команда, даже слишком дружная. Я когда увидел, что они вместе хотят завтракать, то это смутило немного. У нас-то не так было! Я ночь не спал, думал, как не хотел проигрывать здесь. Понимаю, что у соперника сейчас неприятные эмоции, но желаю им только хорошего», — сказал капитан Rose Noire Ихраз kupie Нухдуев.