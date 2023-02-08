Назван победитель фиджитал-турнира по MLBB

Российская команда Rose Noire стала победителем третьих «Фиджитал Игр». Команда заняла первое место в фиджитал-турнире по MLBB, обыграв в финале Freak Five (2:0).
Первые минуты матча с Freak Five были на равных, а затем Rose Noire захватили преимущество.
«Изначально мы были фаворитами, и рады, что все получилось. Мы победили свой страх сцены, и все стало получаться. По организации в Казани — 10 из 10. Хотел бы сказать большое спасибо команде Freak Five за финал. У них все впереди. Это очень дружная команда, даже слишком дружная. Я когда увидел, что они вместе хотят завтракать, то это смутило немного. У нас-то не так было! Я ночь не спал, думал, как не хотел проигрывать здесь. Понимаю, что у соперника сейчас неприятные эмоции, но желаю им только хорошего», — сказал капитан Rose Noire Ихраз kupie Нухдуев.
Третье место заняла команда Team Max, состоящая из киберспортсменов Филиппин и Камбоджи. Они победили Genius Esports из Вьетнама со счетом 2:0.
«Отличные соревнования. Жаль, что мы не сыграли на все 100 процентов, могли выступить лучше. Третье место не наш потолок. Возможно, это разница во времени. Когда в Казани был вечер, нам уже хотелось спать. А сама организация Игр отличная. Больше всего нам понравились люди в Казани», — отметил игрок Team Max Ралф Flick Хамой.
8 февраля Rose Noire встретится с победителем турнира по Dota 2 в шоу матче по лазертагу.