Началось производство новой игры про Железного человека EA и Marvel

Приключенческая одиночная игра Iron Man по мотивам комиксов о Железном человеке, анонсированная в прошлом году, теперь официально находится на стадии производства

Фото: Игромания.ру Игромания.ру

Об этом рассказала команда EA Motive, подтвердив начало разработки во время сессии «вопросов и ответов» на Reddit. В прошлом году сообщалось, что игра находится на стадии препродакшена. А ряд СМИ в свою очередь заметил, что первые упоминания о проекте появлялись ещё в 2021 году.

Напомним, что игра Iron Man обещает рассказать оригинальный сюжет, который раскроет богатую историю Тони Старка и его противников. Команду авторов возглавляет Оливье Пролкс, который до этого занимался другими игровыми проектами Marvel вроде последних «Стражей галактики».