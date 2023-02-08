В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+10° в 
USD 70.89EUR 75.91
Войти в почту
53 минуты назад

Началось производство новой игры про Железного человека EA и Marvel

Игромания.ру

Приключенческая одиночная игра Iron Man по мотивам комиксов о Железном человеке, анонсированная в прошлом году, теперь официально находится на стадии производства

Началось производство новой игры про Железного человека EA и Marvel
Фото: Игромания.руИгромания.ру

Об этом рассказала команда EA Motive, подтвердив начало разработки во время сессии «вопросов и ответов» на Reddit. В прошлом году сообщалось, что игра находится на стадии препродакшена. А ряд СМИ в свою очередь заметил, что первые упоминания о проекте появлялись ещё в 2021 году.

Напомним, что игра Iron Man обещает рассказать оригинальный сюжет, который раскроет богатую историю Тони Старка и его противников. Команду авторов возглавляет Оливье Пролкс, который до этого занимался другими игровыми проектами Marvel вроде последних «Стражей галактики».

В послужном списке EA Motive, напомним, находятся Star Wars: Squadrons и недавний ремейк Dead Space. Что касается последней, то продолжения в ближайшее время, похоже, ждать не стоит — разработчики берут заслуженный отдых.

Игры,Тони Старк,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители