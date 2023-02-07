Ученые выяснили, как видеоигры влияют на пожилых людей

Видеоигры улучшают концентрацию у пожилых людей, а также их способность работать в режиме многозадачности, передает Pravda.Ru со ссылкой на результаты исследования японских ученых, опубликованные изданием The Asahi Shimbum. Уточняется, что в эксперименте принял участие 21 человек в возрасте от 60 лет. Группа регулярно посещала один из центров благополучия для пенсионеров, где их просили играть в автогонки и файтинги, а после проводили оценку физических способностей испытуемых.