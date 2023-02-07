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48 минут назад

Ученые выяснили, как видеоигры влияют на пожилых людей

Газета.Ru

Видеоигры улучшают концентрацию у пожилых людей, а также их способность работать в режиме многозадачности, передает Pravda.Ru со ссылкой на результаты исследования японских ученых, опубликованные изданием The Asahi Shimbum. Уточняется, что в эксперименте принял участие 21 человек в возрасте от 60 лет. Группа регулярно посещала один из центров благополучия для пенсионеров, где их просили играть в автогонки и файтинги, а после проводили оценку физических способностей испытуемых.

Ученые выяснили, как видеоигры влияют на пожилых людей
Фото: Газета.ruГазета.ru

Выяснилось, что видеоигры могут замедлять возрастное снижение интеллекта, а также возвращать способность концентрировать внимание и одновременно выполнять несколько задач. Исходя из отзывов самих игроков, у некоторых из них в целом повысилось качество жизни.

Ранее специалист-невролог комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга и Министерства здравоохранения РФ по Северо-Западному федеральному округу Игорь Вознюк рассказал «Газете.Ru», как мозг человека меняется в течение жизни.

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