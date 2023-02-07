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1 час назад

Twitch заблокировал созданный нейросетью сериал из-за шуток про представителей ЛГБТ

FBM.ru

На стриминговом сервисе Twitch был заблокирован канал, на котором транслировали «бесконечный» сериал, сгенерированный нейронной сетью.

Twitch заблокировал созданный нейросетью сериал из-за шуток про ЛГБТ
Фото: FBM.ruFBM.ru

Сериал, который получил название Nothing, Forever (18+) заблокировали в связи с нарушением правил площадки. Причиной тому послужили рассуждения нейронной сети об ЛГБТ и трансгендерных людях.

Основой для проекта послужил ситком «Сайнфелд» (6+), где один из героев является стенд-артистом. Со сцены он зачитывал шутки, которые ему генерировала нейронная сеть для написания текстов.

В определенный момент искусственный интеллект сделал заявление о том, что «трансгендерность — это психическое заболевание», а трансгендерные люди «разрушают ткань общества». После этого сервис решил заблокировать данный канал.

Трансляция сериала шла круглосуточно с 14-го декабря по 6-е февраля. До блокировки проект собирал у экранов по 6500 зрителей в сутки. На канал успело подписаться 190 тысяч человек.

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