Twitch заблокировал созданный нейросетью сериал из-за шуток про ЛГБТ

На стриминговом сервисе Twitch был заблокирован канал, на котором транслировали «бесконечный» сериал, сгенерированный нейронной сетью.

Фото: FBM.ru FBM.ru

Сериал, который получил название Nothing, Forever (18+) заблокировали в связи с нарушением правил площадки. Причиной тому послужили рассуждения нейронной сети об ЛГБТ и трансгендерных людях.

Основой для проекта послужил ситком «Сайнфелд» (6+), где один из героев является стенд-артистом. Со сцены он зачитывал шутки, которые ему генерировала нейронная сеть для написания текстов.

В определенный момент искусственный интеллект сделал заявление о том, что «трансгендерность — это психическое заболевание», а трансгендерные люди «разрушают ткань общества». После этого сервис решил заблокировать данный канал.