Бесконечные игры, в которые можно играть вечно — подборка

Разработчики любят хвастаться объемами контента и тем, что на прохождение их проектов может уйти 100-200-300 часов, но на практике далеко не каждая игра действительно способна увлечь надолго. Мы же подобрали список из пяти тайтлов, в которые можно играть годами — и все равно не уставать.

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Left 4 Dead 2

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Left 4 Dead 2 — по-настоящему бессмертный кооперативный зомби-шутер. Даже спустя более 10 лет после релиза игра пользуется огромной (для своего почтенного возраста) популярностью, и ни один конкурент не смог потеснить шедевр Valve в этой нише. Left 4 Dead 2 обладает потрясающей реиграбельностью: каждая группа игроков может найти занятие себе по душе. Некоторые любят проходить кампании на экспертной сложности, другие предпочитают режим выживания, третьи проводят сотни часов в соревновательных матчах, где зараженными тоже управляют люди. Прибавьте к большому списку режимов игры десятки карт, объединенных в дюжину сюжетных кампаний — и получится развлечение, которое переживет, наверное, саму Valve.

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RimWorld

RimWorld — менеджмент-сим, вдохновленный легендарной Dwarf Fortress. Если вы слышали о последней, то, пожалуй, и сами представляете, как много времени можно провести в первой. Фантастический сеттинг, случайная генерация мира, подопечных колонистов и других нюансов способна создавать бесконечное множество интересных историй: смешных, серьезных и запоминающихся. Механика рассказчиков, регулярно подкидывающих те или иные события, не позволит игроку заскучать — запаса прочности RimWorld хватит на сотни, если не тысячи часов. И речь только про базовую игру, без дополнений и пользовательских модификаций.

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The Witcher 3: Wild Hunt

Третий «Ведьмак» во многом перехватил эстафету от Skyrim: он стал новой фэнтезийной RPG, в которой каждый игрок, от новичка до заядлого поклонника жанра, может пропадать месяцами. Мир «Дикой Охоты» огромен; он полон сюрпризов, заданий, спрятанных сокровищ и опасных монстров — на поиски и зачистку всего опционального контента уйдет море времени. Не говоря, конечно же, об основном сюжете игры и двух сюжетных дополнениях, каждое из которых по качеству тянет на самостоятельный проект.

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Slay the Spire

Slay the Spire совершила революцию в жанре roguelike: она представила почти идеальную карточную механику, которую можно сколь угодно долго расширять новыми картами и персонажами. Правда, сами разработчики пока не слишком активно этим занимаются, но, поверьте, контента базовой игры и так хватит надолго. Подняться на вершину Шпиля каждым из четырех персонажей будет непросто: их колоды работают совершенно по-разному и позволяют игроку настроить собственный стиль прохождения.

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Stardew Valley

Наконец, Stardew Valley — расслабляющий симулятор жизни, куда порой действительно хочется переехать насовсем. Да, сюжет ставит перед игроком кое-какие цели, но никто не запрещает вам просто заниматься хозяйством в свое удовольствие. За годы после релиза Stardew Valley получила множество контентных обновлений, которые сделали и без того немаленькую игру умопомрачительно большой. Садоводство, животноводство, рыбалка, экспедиции в затерянные шахты, общение с местными жителями, планировка собственной фермы, одиночный режим, кооперативный режим, сотни фанатских модификаций… Если вам срочно нужно отвлечься от реальности, то лучшего места не найти.