Hogwarts Legacy по «Гарри Поттеру» можно загрузить для ПК

Обладатели расширенного издания игры Hogwarts Legacy на PS5 и Xbox Series уже могут играть в проект, однако доступ у ПК-геймеров откроется лишь сегодня в 21:00 мск. В Steam уже можно предзагрузить тайтл.

Об этом сообщили сами разработчики в социальных сетях. Если у кого-то предзагрузка не началась, разработчики порекомендовали перезапустить Steam. После этого всё должно заработать.

Hogwarts Legacy получилась действительно отличной игрой по всеми любимой франшизе. Критики тепло приняли проект, ругая устаревший открытый мир, однообразность противников и другие мелочи. В основном отзывы положительные.