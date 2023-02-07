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1 час назад

Epic Games начала отбирать у российских пользователей бесплатную Dishonored: Death of the Outsider

Ferra.ruиещё 2

На днях в магазине Epic Games Store началась бесплатная раздача игры Dishonored: Death of the Outsider. Как ни странно, на первых порах пользователи из России так же могли забрать себе копию.

Epic Games начала отбирать у россиян бесплатную игру
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Но уже сейчас площадка начала изымать у российских игроков полученные ими экземпляры проекта. Всё дело в том, что издатель игры, компания Bethesda, запретила покупку игры в российском регионе.

По итогу EGS активно рассылает «счастливчикам» письма с уведомлением о «возврате покупки» и 0 рублей. Разумеется, в то же время игра удаляется из библиотек игроков.

Отметим, что нечто подобное ранее уже происходило в случае с Kerbal Space Program. Тогда отечественные геймеры также лишились возможности заполучить игру в свою коллекцию, а у счастливчиков, успевших забрать её, начали отнимать их копии.

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