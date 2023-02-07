Epic Games начала отбирать у россиян бесплатную игру

На днях в магазине Epic Games Store началась бесплатная раздача игры Dishonored: Death of the Outsider. Как ни странно, на первых порах пользователи из России так же могли забрать себе копию.

Фото: Ferra.ru Ferra.ru

Но уже сейчас площадка начала изымать у российских игроков полученные ими экземпляры проекта. Всё дело в том, что издатель игры, компания Bethesda, запретила покупку игры в российском регионе.

По итогу EGS активно рассылает «счастливчикам» письма с уведомлением о «возврате покупки» и 0 рублей. Разумеется, в то же время игра удаляется из библиотек игроков.