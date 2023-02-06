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21 минуту назад

Что говорят о Hogwarts Legacy — новой игре по «Гарри Поттеру»

Мария Иванова

10 февраля состоится релиз Hogwarts Legacy — амбициозной RPG во вселенной «Гарри Поттера» и одного из самых ожидаемых релизов 2023 года. Долгое время разработчики практически не раскрывали никакой информации о проекте, что насторожило многих критиков, но, если верить первым рецензиям журналистов, опасения не сбылись. Hogwarts Legacy получилась неожиданно качественной игрой, которая гарантированно порадует поклонников оригинальных книг и фильмов. Впрочем, причины для недовольства тоже есть.

Лучшее произведение по мотивам «Гарри Поттера» - обзоры и первые оценки Hogwarts Legacy
Фото: SteamSteam
  • Жанр: action-RPG
  • Разработчик: Avalanche Software, Portkey Games
  • Издатель: Warner Bros. Interactive Entertainment
  • Дата выхода: 10 февраля 2023 (ранний доступ — 7 февраля 2023)
  • Платформы: ПК, PS4, PS5, Xbox One, XSX, Switch
Видео дня

God is a Geek — 9/10

Hogwarts Legacy добивается того, на что способны немногие современные игры: она заставляет игрока думать о себе, пока тот занимается другими делами в реальной жизни. Хогвартс манит секретами, головоломками и множеством локаций. Мир Hogwarts Legacy приятно изучать, и изобретательная боевая система заслуживает отдельной похвалы. Разработчики реализовали каждый элемент игры на высшем уровне — Hogwarts Legacy производит мощное впечатление.

Game Rant — 9,5/10

Студия Avalanche Software смогла создать нечто поистине уникальное. Hogwarts Legacy не только ощущается той самой игрой по «Гарри Поттеру», которой так долго ждали поклонники франшизы — она еще и закладывает отличный фундамент для будущих проектов во вселенной. Hogwarts Legacy оправдывает все возложенные ожидания: проект можно смело назвать лучшим произведением по мотивам «Гарри Поттера» со времен экранизаций оригинальных книг.

IGN — 9/10

Hogwarts Legacy — без пяти минут идеальная RPG в мире «Гарри Поттера». Захватывающее приключение в открытом мире, которое превосходно передает чудеса и разнообразие вселенной при помощи ансамбля ярких персонажей, глубокой боевой системы и возможности ощутить себя настоящим студентом Хогвартса. Игра страдает от технических проблем и не самого запоминающегося сюжета, но эти недостатки не слишком затмевают многочисленные достоинства Hogwarts Legacy.

Dexerto — 8/10

Hogwarts Legacy — не идеальная игра. Центральный сюжет оставляет желать лучшего, некоторые технические проблемы порой раздражают. Тем не менее, разработчики добились феноменального погружения в мир волшебства, который захватывает игрока и не отпускает его до конца. Походы на занятия, изучение таинственных коридоров Хогвартса, визит в магазинчик Олливандера за волшебной палочкой — все вызывает теплые воспоминания о первом знакомстве с «Гарри Поттером».

Игры,Гарри Поттер,
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