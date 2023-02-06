Почему Electronic Arts закрыла мобильную Apex Legends

Electronic Arts решила закрыть Apex Mobile — мобильный спин-офф Apex Legends. Несмотря на то, что цифровые магазины Apple и Google назвали проект лучшей игрой прошлого года, издатель отключит серверы уже 1 мая: итого с момента релиза игры прошло меньше года. CEO Electronic Arts Эндрю Уилсон объяснил действия компании на собрании инвесторов — портал gamesindustry.biz разобрался в его докладе.

Фото: Steam Steam

Apex Mobile показала сильный старт, однако в долгосрочной перспективе проект не смог бы оправдать ожиданий игроков. Спустя месяцы сотрудничества с Lightspeed Studios, мы приняли совместное решение закрыть нынешнюю версию игры. Мы извлекли из проекта много полезных уроков и планируем переосмыслить мобильную версию Apex Legends в будущем.

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Иными словами, Electronic Arts не намерена покидать идею навсегда: пока что разработчики взяли паузу для того, чтобы пересмотреть концепцию проекта. Тем не менее, новость встревожила инвесторов, поэтому как минимум половина вопросов после доклада затрагивала стратегию развития мобильного сегмента издательства.

Например, акционеры не поняли, как Apex Mobile могла заслужить титул «Игры года» от двух крупнейших площадок, но при этом все равно испытывала сложности с вовлечением аудитории. СЕО ответил на этот вопрос поэтапно. Во-первых, вертикальность, командная игра и прочие комплексные механики, присущие компьютерной Apex Legends, в мобильной версии приживались не так хорошо, как надеялись разработчики. Во-вторых, игра не смогла удержать достаточно казуальных игроков, чтобы поддерживать активный онлайн.

Мы знаем, что у нас на руках есть ингредиенты для создания великолепной игры. Нам нужно уделять больше внимания центральным игровым механикам и механикам удержания, которые встраиваются по мере развития проекта. Среди новых релизов на мобильном рынке наибольшим успехом пользуются те, что глубоко связаны с существующими франшизами. Да, они не всегда имеют функцию cross-play, однако все равно позволяют игрокам ощущать себя частью единого, неделимого сообщества.

Последний пункт насчет cross-play особенно важен. Разработчики годами пытаются уничтожить барьер между платформами, но мобильные гаджеты чаще всего существуют в собственной нише: они сильно отличаются от других платформ вычислительной мощностью, графикой и, конечно же, средствами ввода. Связь между мобильной игрой и ее «полноценной» прародительницей не всегда обязана существовать в реальном времени, но, как правило, первая должна ощущаться частью второй.

При этом Electronic Arts настаивает, что мобильный рынок важен для издательства: во время доклада CEO несколько раз подчеркнул, что компания стремится делать каждый из своих мобильных продуктов частью глобальной франшизы. Это актуально как для спортивных симуляторов EA, так и для серий The Sims, Apex, Battlefield и Skate, которая как раз скоро вернется на рынок в виде мобильной игры.

На мобильном рынке тяжело добиться успеха, однако он продолжает оставаться крупнейшим сегментом игровой индустрии на планете. Мобильные игры способны привлекать больше пользователей, чем игры на любой другой платформе, и мы помним об этом при составлении стратегий для наших франшиз.