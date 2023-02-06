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24 минуты назад

Мобильную игру автора серии Nier представят уже 10 февраля

Игромания.руиещё 1

В сети появился тизер грядущего мобильного проекта от автора Nier Йоко Таро и SEGA, который должны представить 10 февраля.

Мобильную игру автора серии Nier представят 10 февраля
Фото: Игромания.руИгромания.ру

Причём авторы изначально загрузили не ту версию ролика, из-за чего стали известны отдельные детали грядущей новинки. В частности, она будет доступна на iOS и Adnroid, а у пользователей будет возможность поучаствовать в предварительной регистрации, заработав немного внутриигровой валюты.

Судя по всему, игра носит название 404 GAME RESET, а в первом ролике демонстрируют города с логотипом SEGA, призывая «уничтожить» кампанию и создать «более яркое будущее». Сама трансляция с демонстрацией игры стартует в 14:00 МСК.

В прошлом, кстати, стало известно, что новые серии аниме по NieR: Automata задержатся из-за коронавируса.

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