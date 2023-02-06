Мобильную игру автора серии Nier представят 10 февраля

В сети появился тизер грядущего мобильного проекта от автора Nier Йоко Таро и SEGA, который должны представить 10 февраля.

Фото: Игромания.ру Игромания.ру

Причём авторы изначально загрузили не ту версию ролика, из-за чего стали известны отдельные детали грядущей новинки. В частности, она будет доступна на iOS и Adnroid, а у пользователей будет возможность поучаствовать в предварительной регистрации, заработав немного внутриигровой валюты.

Судя по всему, игра носит название 404 GAME RESET, а в первом ролике демонстрируют города с логотипом SEGA, призывая «уничтожить» кампанию и создать «более яркое будущее». Сама трансляция с демонстрацией игры стартует в 14:00 МСК.