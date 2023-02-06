В Apex Legends добавят режим Team Deathmatch

Сразу несколько проверенных инсайдеров рассказали о том, что в середине февраля Apex Legends получит режим Team Deathmatch — на постоянной основе или на период больше двух недель.

Фото: Игромания.ру Игромания.ру

Намёк на появление Team Deathmatch оставил и официальный аккаунт игры в Twitter.

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Похоже, что режим появится в игре вместе со стартом 16-го сезона, официальный трейлер которого покажут через несколько часов.

Предполагается, что новый сезон Apex Legends станет своего рода «мягким перезапуском», который принесёт с собой ротацию игровых режимов и серьёзную переработку баланса персонажей. Кроме того, игроков могут лишить режима арены и очередного нового героя — впервые за историю проекта.