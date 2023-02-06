Как купить Hogwarts Legacy в России на ПК и консолях

Уже 10 февраля (а некоторые и на 72 часа раньше) геймеры смогут отправиться в Hogwarts Legacy — в ролевом экшене по вселенной «Гарри Поттера». Официально игра не выйдет в России, однако способы приобрести долгожданную RPG всё же есть.

Фото: Чемпионат.com Чемпионат.com

В этом материале мы расскажем, как можно купить игру на ПК, PS5 и Xbox Series.

Особенности изданий Hogwarts Legacy

«Хогвартс: Наследие» продаётся в двух изданиях: стандартном и расширенном. Последнее стоит чуть дороже, однако позволит играть уже 7 февраля, аж на три дня раньше.

Вместе с ним пользователь получит верховое животное фестрала, новую боевую арену Тёмных искусств, а также набор с внешним видом и гарнизонной шляпой Тёмных искусств.

Steam

А если успеете оформить предзаказ до выхода Hogwarts Legacy, то в подарок получите верховое животное ониксового гиппогрифа — даже для стандартного издания.

Как купить Hogwarts Legacy на ПК в России

Для покупки Hogwarts Legacy на ПК существует несколько способов: от создания нового аккаунта другого региона до услуг продавцов на сторонних площадках. Мы пойдём от лёгкого способа к более сложным.

Покупка игры через маркетплейсы

В интернет-сервисах вроде Plati и Funpay расширенное издание Hogwarts Legacy обойдётся приблизительно в 3500 рублей. Схема здесь простая: продавец заходит в ваш аккаунт Steam, меняет регион и присылает игру в виде подарка от пользователя того же региона, чтобы снизить риски для каких-либо ограничений со стороны Valve. На всё про всё уходит всего несколько минут.

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Это самый простой и самый небезопасный способ. Несмотря на все меры предосторожности, Valve может временно заблокировать аккаунт Steam. Судя по отзывам, риск низок, и даже в случае каких-то вопросов от магазина пользователю предоставят все данные о транзакции. Перед покупкой внимательно читайте описание и обязательно изучайте отзывы других людей о конкретном продавце.

Есть и немного другой способ взаимодействия через маркетплейсы: создать новый аккаунт Steam с турецким регионом и приобрести игру без лишних манипуляций. В таком случае данные от своего нового профиля давать никому не придётся — достаточно отправить ссылку на свою страницу.

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Покупка розничных ключей

Розничные ключи для Hogwarts Legacy наверняка появятся после релиза игры 10 февраля. Сейчас предпокупку уже можно совершить в «Буке», однако ключ нельзя будет активировать в России и Беларуси. После выхода «Хогвартса» ситуация наверняка изменится, и купить ключи можно будет в том числе для РФ. Но это не точно.

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Создание нового аккаунта Steam и покупка в Казахстане

Самым дешёвым регионом с достаточно простым пополнением остаётся Казахстан, где Hogwarts Legacy стоит недорого — примерно 1800 рублей за обычное издание и 2200 рублей за расширенное издание. Это даже дешевле Турции (что удивительно).

Для начала создаём новый аккаунт Steam с регионом Казахстан. Для этого на главной странице Steam выбираем соответствующий регион. Если сайт всё равно не даёт создать аккаунт другого региона, ничего страшного — выбираем Россию и затем сменим её на Казахстан.

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Отлично, аккаунт создан. Теперь нужно его как-то пополнять. Самым популярным и работающим способом остаётся QIWI-кошелёк, так что рассказываем именно о нём.

Итак, создаём кошелёк на QIWI и вдобавок к рублёвому счёту открываем кошелёк в тенге. Переходим в правый верхний угол, нажимаем «Открыть счёт» и выбираем тенге. Делаем его основным.

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Затем пополняем рублёвый счёт и конвертируем рубли в тенге на нужную сумму. Когда деньги поступили на счёт, переходим во вкладку «Платежи», затем в «Игры» и выбираем «Steam (Казахстан)».

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Здесь вводим логин Steam. Важно использовать не ник, а имя аккаунта — его, например, вводят при входе в учётную запись. Его также можно посмотреть в любой момент, нажав в правом верхнем углу Steam меню «Об аккаунте». Затем выбираем нужную сумму в тенге и отправляем платёж. Вскоре на аккаунте появится сумма в тех же казахских тенге. Идём на страницу игры и покупаем нужное нам издание.

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Из-за комиссии QIWI и Steam отправленная и полученная суммы будут различаться. Речь идёт приблизительно о 10%, однако это стоит учитывать. Способ с QIWI будет работать и для всех остальных пополнений кошелька Steam при покупке грядущих новинок.

Как купить Hogwarts Legacy на PS5 в России

Покупка новой игры по «Гарри Поттеру» на PlayStation 5 куда проще, чем на ПК. Как и всегда, выгоднее всего покупать Hogwarts Legacy в турецком PS Store через биржу Binance и виртуальную карту OlduBil. Подробную инструкцию можно найти по этой ссылке.

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Недавно в OlduBil подняли лимиты для неверифицированных пользователей с 1250 до 2750 лир в месяц.

Расширенное издание Hogwarts Legacy в таком случае обойдётся примерно в 4000 рублей, обычное — в 3400 рублей. При покупке игры через сторонних продавцов к стоимости можно смело прибавлять пару тысяч рублей. Тут всё же куда выгоднее самому разобраться.

Для остальных есть другой вариант: вскоре после релиза Hogwarts Legacy начнут продавать на дисках. Версия игры для PS5 в России в зависимости от магазина продаваться начнёт в разное время. Кто-то обещает буквально через пару дней после выхода, кто-то — к концу февраля.

Как купить Hogwarts Legacy на Xbox Series в России

А вот с версиями для консолей Microsoft пока ситуация сложнее. Раньше было популярно покупать ключи, но недавно корпорация начала основательно пресекать всё это — мы настоятельно не рекомендуем покупать ключи на игр для Xbox. Какие тогда варианты?

Либо давать свою учётную запись продавцам на разных маркетплейсах, опять тот же Plati, либо самому покупать игру в Турции. Для этого нужно завести карту Oldubil и самостоятельно приобрести игру — это стоит делать через турецкий магазин Microsoft Store в браузере, предварительно включив VPN Турции.