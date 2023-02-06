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32 минуты назад

Вместо переноса: выживач Sons of the Forest выйдет сначала в раннем доступе

Чемпионат.comиещё 1

Разработчики сурвайвала Sons of the Forest объявили, что над игрой ещё нужно много работать, но переносить релиз они не хотят. Команда приняла решение выпустить проект в раннем доступе.

Сурвайвал Sons of the Forest выйдет в раннем доступе
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

По словам авторов, они хотят добавить ещё множество предметов, доработать новую механику, улучшить баланс и заняться прочими моментами. Sons of the Forest — крупнейшая игра студии, поэтому для работы над ней нужно больше времени и сил.

Авторы игры подчеркнули, что к дальнейшему развитию проекта хотят привлечь сообщество игроков — так же, как это было с оригинальной The Forest.

Sons of the Forest выйдет в раннем доступе для ПК 23 февраля. Наверняка позже игра доберётся и до различных консолей, но это пока вопрос времени.

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