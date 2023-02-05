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1 час назад

Автор графических модов для «Ведьмака 3» готовит проект по Cyberpunk 2077

Игромания.ру

Известный создатель модификаций Halk Hogan, работавший над собственным улучшением графики третьего «Ведьмака» (в том числе некстген-версии игры), объявил о создании аналогичного проекта по Cyberpunk 2077.

Автор графических модов для «Ведьмака 3» готовит проект по Cyberpunk 2077
Фото: Игромания.руИгромания.ру

Мод под названием Cyberpunk 2077 HD Reworked Project можно будет также скачать на Nexus, а чуть ниже можно увидеть, насколько преобразится «Киберпанк» с улучшенными текстурами. Да, разница заметна невооружённым взглядом!

Увы, энтузиаст не сообщает, когда именно выйдет модификация, но обещает выпустить её в скором времени.

Напомним, сама Cyberpunk 2077 вышла в декабре 2020-го на PlayStation, Xbox и PC, а в прошлом феврале игра получила некстген-обновление.

В настоящее время CD Projekt трудится над дополнением «Призрачная свобода», где можно будет увидеть в том числе героя Идриса Эльбы, а также над продолжением самого «Киберпанка».

Игры,Идрис Эльба,
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