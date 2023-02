Кооперативную It Takes Two купили более 10 млн раз

Продажи нашумевшего кооперативного приключения It Takes Two превысили 10 млн копий. Этой приятной новостью поделились авторы — студия Hazelight. Они поблагодарили фанатов за поддержку и отметили, что их творением насладилось вдвое больше людей, потому что его можно пройти только вдвоём.

It Takes Two вышла весной 2021-го, а к концу года она взяла несколько больших и важных наград, в том числе и «Игру года» по версии The Game Awards.