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1 час назад

Для ремейка Dead Space анонсировали русскую озвучку от профессиональных актёров

Чемпионат.com

Творческая группа Mechanics VoiceOver объявила о работе над неофициальной русской локализацией ремейка Dead Space. Авторы планируют перевести и озвучить новинку: бюджет команда расценивает в 350 тыс. рублей. Для озвучивания игры Mechanics VoiceOver хотят привлечь Петра Гланца, Рамилю Искандер и Нону Виноградову — все трое участвовали в озвучке оригинального проекта 2008 года, а также во многих других проектах.

Для ремейка Dead Space анонсировали русскую озвучку
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Первое демо будущей озвучки авторы планируют показать в марте, а выпустить текстовый перевод уже в апреле. Если всё пойдёт по плану, то русский дубляж для ремейка Dead Space выйдет этим летом — точные сроки пока неизвестны.

Помимо хоррора от Electronic Arts, сотрудники Mechanics VoiceOver также трудятся над озвучкой The Callisto Protocol. Команда собрала уже больше половины от нужной суммы.

Игры,Нона Виноградова,Рамиля Искандер,
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