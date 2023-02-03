Microsoft пока что не закроют магазин на Xbox 360

Несколько дней назад стало известно, что из магазина консоли Xbox 360 уберут около 40 игр, включая Call of Duty и Assassin's Creed. Команда Xbox порекомендовала всем заинтересованным приобрести проекты до их пропажи.
Через некоторое время на сайте технической поддержки компании появились слова о том, что магазин Xbox 360 планируют «закрыть в течение следующего года», и пользователям необходимо приобрести интересующие игры или дополнения до мая 2023 года.
После того, как геймеры обратили на это внимание, представитель Microsoft выпустил официальное опровержение, где назвал сообщение ошибкой. Издание Insider Gaming предположило, что изначально в сообщении должен был быть указан май 2024, но, увидев негативную реакцию аудитории, команда Xbox решила не раскрывать информацию раньше времени и сослалась на ошибку.