Microsoft пока что не закроют магазин на Xbox 360

Несколько дней назад стало известно, что из магазина консоли Xbox 360 уберут около 40 игр, включая Call of Duty и Assassin's Creed. Команда Xbox порекомендовала всем заинтересованным приобрести проекты до их пропажи.

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Через некоторое время на сайте технической поддержки компании появились слова о том, что магазин Xbox 360 планируют «закрыть в течение следующего года», и пользователям необходимо приобрести интересующие игры или дополнения до мая 2023 года.