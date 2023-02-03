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1 час назад

Чиновникам из Казахстана запретили покупать PlayStation 5 за бюджетные деньги

Газета.Ru

Представители мэрии казахстанского города Текели опубликовали на сайте госзакупок сообщение о планах на приобретение игровой приставки PlayStation 5, что вызвало возмущение у местных жителей и негативную реакцию местной прокуратуры. Об этом сообщает портал DTF.

Чиновникам из Казахстана запретили покупать PS 5 за бюджетные деньги
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Вместе с консолью мэрия Текели планировала купить также шесть видеоигр: FIFA 23, GTA V, UFC 4, Mortal Kombat 11 Ultimate, Need for Speed Heat и Call of Duty: Black Ops Cold War. На эти цели администрация намеревалась потратить 600 тыс. тенге (примерно 90 тыс. руб.).

Вскоре после того, как на закупку обратили внимание местные жители, а СМИ начали критиковать чиновников, в мэрии Текели попытались оправдаться. Там заявили, что PlayStation 5 и игры предназначаются для оборудования детской комнаты в доме культуры.

«Для детей будут организованы развивающие игры, такие как футбол, теннис, различные единоборства в хорошем качестве и с звуковым сопровождением. Планируется организация эффективного досуга детей и подростков под руководством IT специалиста и педагога», – заявили представители того самого дома культуры.

СМИ и жителей города не удовлетворило такое объяснение, поскольку некоторые перечисленные игры сложно назвать детскими. GTA V в Текели посчитали «аморальной», а Mortal Kombat не подходящей для стимуляции интереса к единоборствам.

Вскоре в конфликт властей и населения города вынуждена была вмешаться местная прокуратура. После проверки ведомство отменило госзакупку мэрии, а действия чиновников назвало «недобросовестными».

Текели – небольшой город на востоке Казахстана, входящий в Алма-Атинскую область. На начало 2019 года население города составляло примерно 32 тыс. человек.

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