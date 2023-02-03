Авторы S.T.A.L.K.E.R. 2 представили композицию из игры

Авторы S.T.A.L.K.E.R. 2 из студии GSC Game World опубликовали на своём канале композицию Come to Me. Она входит в официальный саундтрек игры и её можно будет в ней услышать.

Фото: Чемпионат.com Чемпионат.com

В ролике ничего не происходит — на фоне можно увидеть саркофаги с представителям «О-Сознания» — группы учёных, которые спровоцировали взрыв, из-за которого появилась Зона.

Видео доступно на YouTube-канале GSC Game World. Права на видео принадлежат GSC Game World.

«Знакомый зов раскатывается громче любых звуков вокруг. Его сила и вправду перекрывает что угодно в Зоне, — или же звучит в самой голове? Лишь отозвавшись, можно приблизиться к ответу».