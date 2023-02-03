Sony наконец исправит одну из самых больших проблем PlayStation 5

Определенный круг владельцев PlayStation 5, участвующих в программе бета-тестирования, сможет загрузить последнее обновление, которое вносит некоторые изменения и улучшения в работу консоли.

Помимо интеграции Discord, возможности передавать контент с консоли прямиком в приложение для мобильных телефонов и голосового управления для создания скриншотов и записи геймплейных роликов, консоль PS5 также начнет распознавать сохраненные данные с PS4.