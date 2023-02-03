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42 минуты назад

Sony наконец исправит одну из самых больших проблем PlayStation 5

Inc-News

Определенный круг владельцев PlayStation 5, участвующих в программе бета-тестирования, сможет загрузить последнее обновление, которое вносит некоторые изменения и улучшения в работу консоли.

Sony наконец исправит одну из самых больших проблем PlayStation 5
Фото: SonySony

Помимо интеграции Discord, возможности передавать контент с консоли прямиком в приложение для мобильных телефонов и голосового управления для создания скриншотов и записи геймплейных роликов, консоль PS5 также начнет распознавать сохраненные данные с PS4.

Для многих игроков невозможность перенести сохранения было большой проблемой, мешавшей перейти с предыдущего поколения на текущее.

После тестирования и исправления ошибок, обновление станет доступно остальным пользователям.

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