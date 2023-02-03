Hi-Fi Rush сделали полностью совместимой со Steam Deck

Создатели Hi-Fi Rush из Tango Gameworks сообщили, что теперь игра полностью поддерживает Steam Deck.

Фото: Игромания.ру Игромания.ру

Авторы добавили, что у фанатов появилась возможность «захватить» проект с собой, запустив его в любом удобном месте. Вероятно, что опция будет пользоваться популярностью среди пользователей, особенно учитывая высокие оценки новинки среди игроков.

На данный момент рейтинг одобрения Hi-Fi Rush в Steam составляет впечатляющие 98%, а число отзывов подбирается к 6 тысячам. При этом, как стало известно ранее, игра стала «вирусной» ещё внутри самой Bethesda.

Правда, создатели не были уверены, что фанаты оценят тематический переход студии от хоррора в лице The Evil Within 2 к музыкальному приключению. Отсюда и возник резкий релиз проекта без особой рекламой кампании.