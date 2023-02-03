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11 минут назад

Hi-Fi Rush сделали полностью совместимой со Steam Deck

Игромания.ру

Создатели Hi-Fi Rush из Tango Gameworks сообщили, что теперь игра полностью поддерживает Steam Deck.

Hi-Fi Rush сделали полностью совместимой со Steam Deck
Фото: Игромания.руИгромания.ру

Авторы добавили, что у фанатов появилась возможность «захватить» проект с собой, запустив его в любом удобном месте. Вероятно, что опция будет пользоваться популярностью среди пользователей, особенно учитывая высокие оценки новинки среди игроков.

На данный момент рейтинг одобрения Hi-Fi Rush в Steam составляет впечатляющие 98%, а число отзывов подбирается к 6 тысячам. При этом, как стало известно ранее, игра стала «вирусной» ещё внутри самой Bethesda.

Правда, создатели не были уверены, что фанаты оценят тематический переход студии от хоррора в лице The Evil Within 2 к музыкальному приключению. Отсюда и возник резкий релиз проекта без особой рекламой кампании.

Сама Hi-Fi Rush доступна на Xbox Series, PC и входит в подписку Game Pass. Редакции «Игромании» новый проект Tango тоже показался удачным.

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